İstanbul'da 30 milyon dolarlık hırsızlık: Tutuklu sayısı 11'e yükseldi

İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Şubat'ta Şenlikköy Mahallesi'ndeki hırsızlık olayıyla ilgili müşteki Bilal Durmaz'ın park halindeki araçlarında muhafaza ettiğini belirttiği yüklü miktarda nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri, emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer şüphelinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılık ifadesi alındı.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 1'inin tutuklanmasına, diğerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bu arada, soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 11'e, hakkında adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 4'e ulaştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etmişti.

Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı zanlıları saptamıştı.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen 1'i 18 yaşından küçük 9 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.