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İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 25.04.2025 20:35
  • Giriş: 25.04.2025 20:35
  • Güncelleme: 25.04.2025 20:43
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20.33'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliğii 7.01 km olarak kaydedildi.

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