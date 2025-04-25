İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20.33'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:33:15 TSİ
Enlem:40.85583 N
Boylam:28.43111 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/EOyqQRrbcc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Buna göre depremin derinliğii 7.01 km olarak kaydedildi.