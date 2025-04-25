İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde artçı depremler devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20.33'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliğii 7.01 km olarak kaydedildi.