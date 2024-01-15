İstanbul'da 4 günde 4 araç çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL'da, 4 günde 4 otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı araçları çalarken güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden birinin daha önce işlediği suçlardan kesinleşen 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan ve Avcılar ilçelerinde, 4 gün içinde meydana gelen 4 otomobil, minibüs ve plaka hırsızlıkları üzerine polis, çalışma başlattı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Muhammed H.G. (27) ile Vedat K. (20)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammed H.G.'nin daha önceden işlediği suçlardan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 15 suç kaydının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Vedat K.'nın da daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, minibüs ile gelen şüphelilerin sürücüsünün markete girmek için kısa süreli çalışır durumda bıraktığı hafif ticari aracı çaldıkları görülüyor. Aracın sürücüsü, hızla uzaklaşan şüphelilerin ardından koşuyor. Bir başka kamera görüntüsünde ise şüphelilerin çaldıkları aracı içini kontrol etmek için bir sokakta durdukları görülüyor. Araçtan çıkan ekmek dolu sepeti, sokağa bırakan şüpheliler, çaldıkları araç ve önceki olayda kullandıkları minibüs ile peş peşe uzaklaşıyor.