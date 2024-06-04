İstanbul'da 4 katlı binanın balkonunda çökme
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan 4 katlı binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle güvenlik önlemleri alınırken bina tamamen boşaltıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da henüz bilinmeyen nedenle balkonu çöken 4 katlı tamamen boşaltıldı.
Bahçelievler'in Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.
Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bina tda bulunan 11 daire tamamen boşaltıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.