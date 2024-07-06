İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ukrayna plakalı otobüs, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı 2 otomobile çarptı. O sırada arkadan gelen başka bir aracında karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Güncel 06.07.2024 17:03 Giriş: 06.07.2024 17:03

Güncelleme: 06.07.2024 17:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA