İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyir halinde olan Ukrayna plakalı otobüs, önünde ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı 2 otomobile çarptı. O sırada arkadan gelen başka bir aracında karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
İstanbul'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyreden Ukrayna plakalı otobüs, önünde giden 34 DP 7798 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle açılıp yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı otobüsün camlarını kırdı.
Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı.
YARALILARDAN 2'Sİ ÇOCUK
Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.