İstanbul'da 5 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan beş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Beykoz’un genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar denize girişler yasaklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’a kadar sürecek.

Arnavutköy’de ise yasak yalnızca bugün için geçerli olacak.

Alınan kararın, yüksek dalga boyları nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları uyarılara dikkat etmeye ve belirtilen süre boyunca denize girmemeye çağırdı.