İstanbul'da 5 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz, Sarıyer, Çatalca, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı. Yüksek dalga riski nedeniyle alınan yasak kararının can kayıplarını önlemeye yönelik olduğu belirtildi. Yasaklar 9 ve 10 Ağustos’a kadar sürecek.
İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan beş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.
Beykoz’un genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar denize girişler yasaklandı.
Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’a kadar sürecek.
Arnavutköy’de ise yasak yalnızca bugün için geçerli olacak.
Alınan kararın, yüksek dalga boyları nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşları uyarılara dikkat etmeye ve belirtilen süre boyunca denize girmemeye çağırdı.