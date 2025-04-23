İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki deprem: Çevre illerden de hissedildi

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem çok sayıda kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin etkili olduğu kenteler şöyle:

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Sakarya, Çanakkale, Bilecik, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kocaeli, Düzce, izmir, Uşak.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

Depremi yoğun hisseden Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşlar, panik halinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın kutlandığı kapalı spor salonunda depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin ardından etkinlikler sonlandırılıp, salon boşaltıldı. Tekirdağ'ın, Silivri'ye komşu ilçesi Marmaraereğlisi ilçesinde de vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bölgede ekipler saha çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KOCAELİ, SAKARYA VE DÜZCE

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de sarsıntıyı fark eden vatandaşlar, bulundukları evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Silivri'de yaşanan depremin kentte de hissedildiğini söyledi.

Aslan, ilgili tüm kurumlarla irtibat içerisinde bulunulduğunu belirterek, "112 Acil Komuta Merkezimize şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar olmadı. AFAD ekiplerimiz sahaya çıkarak tarama yapmaya başladı. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı alanlarda yapılacak etkinlikleri erteledi.

SAKARYA

Sakarya kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedilen deprem, vatandaşlara kısa süreli endişe yarattı.

Sarsıntı anında sokaklara çıkan vatandaşlar, uzun süre dışarıda bekledikten sonra ev ve iş yerlerine girdi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum yoktur. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi tüm afetlerden korusun."

KOCAELİ

İstanbul'a komşu il olan Kocaeli ve ilçelerinde de sarsıntı hissedildi.

İş yerlerinin yoğunlukta bulunduğu İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlar, depremin dolayısıyla sokaklara çıktı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarındaki depremin kentte de hissedildiği aktarılarak, "İntikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hepimize büyük geçmiş olsun. Merkez üssü İstanbul olan ve birçok ilde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim beterinden saklasın, milletimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin."

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Ankara'da da hissedilmiştir. Başta İstanbul'daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.