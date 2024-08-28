İstanbul'da 6 katlı binada balkon çöktü

İstanbul'un Kartal ilçesi Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonu geçtiğimiz gün saat 02.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.