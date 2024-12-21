İstanbul'da 69 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheliden 69'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik Esenyurt'ta yapılan operasyonda yakalanan 72 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

19 ARALIK'TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik ekiplerince, uyuşturucu satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, 19 Aralık'ta Esenyurt'ta belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda 69 şüpheli yakalanmış, çalışmaların devamında 3 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmişti.