İstanbul'da 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da aile fertleri ve bir kuaförü öldürdükten sonra hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

24 Kasım'da Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde, Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü.

Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Ertesi gün (25 Kasım) 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıkmıştı.