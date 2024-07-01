İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in ölümüne neden olan şoför tutuklandı

Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı’nın hayatını kaybettiği olayda, alkollü olduğu belirlenen şoför tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden şoför tutuklandı.

İlçeye bağlı Gürsel Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N’ye ait gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı.

Emir Berk hayatını kaybederken hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga’nın 0,40 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun içinde alkol şişeleri ele geçirmişti.

İfadesinin alınmasının ardından “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Toyga, tutuklanarak cezaevine gönderildi.