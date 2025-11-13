İstanbul'da 84 noktada hız limitleri güncellendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 84 noktada hız limitlerinin güncellenmesi teklifi kabul edildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İBB Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan hız limitlerinin güncellenmesi teklifi görüşüldü.

İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesinin yer aldığı teklifte, 84 noktada hız limitinin güncellenmesi önerisi sunuldu.

Gündem maddesiyle ilgili bilgi veren Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, bu çalışmanın ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtilmesi üzerine yapıldığını ifade etti.

İstanbul Valiliğince bu konuyla ilgili komisyon oluşturulduğunu belirten Oğul, çalışma kapsamında 84 yol güzergahında 1168 noktanın tespit edildiğini anlattı.

Bu tespitler sonucunda hız limitlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Oğul, şunları kaydetti:

"Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. İstanbul genelinde büyük bir çalışma. Takvime göre 31 Aralık 2025'e kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor."

Toplantıda yapılan oylamada, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, hız limiti Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 70, Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünellerinde 90, Basın Ekspres Yolu'nda 110, Mahmutbey Caddesi'nde 90, Avrupa Yakası Sahil Yolu Florya Kavşağı-Çatladıkapı arasında 90, Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde 70 oldu.