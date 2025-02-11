İstanbul'da 9 belediyeye operasyon: CHP'li isimlerden tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

9 belediyeye yönelik gerçekleştirilen 'kent uzlaşısı' operasyonunda aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı" dedi.

Bulut sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siyasalaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için 'terör' kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor. İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlar. Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı."

Siyasalaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için “terör” kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor.



İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) February 11, 2025

BAŞARIR: MESNETSİZ BİR SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rezalet bir kararla güne uyandık! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır. Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini yoksulluğu, sefaleti örtbas edemez! Başsavcılığı Saray’ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar, hukuku silah haline getirenler bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz! Korkmayacağız, sinmeyeceğiz!"

Rezalet bir kararla güne uyandık!



Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır.



Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini yoksulluğu, sefaleti örtbas edemez!… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 11, 2025

GÜNAYDIN: MUTLAKA DEMOKRASİ VE HUKUK KAZANACAK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak" dedi.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir operasyon sabahına daha uyandık. Öcalan’ı Meclis’e çağıran, yerine kayyım atadıkları Ahmet Türk’le müzakere heyeti kapsamında görüşenler; Kent uzlaşısı kapsamında seçildikleri iddiasıyla Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmışlardır.

Her zaman olduğu gibi, sabah saatlerinde operasyonla eş zamanlı yapılan savcılık açıklamasıyla, masumiyet karinesi çiğnenerek, sözü edilen kişilerin soruşturma aşamasında suçlu ilan edilmesi yöntemi kullanılmıştır. Demokratik hukuk devletinin işleyişine aykırı amaç ve yöntemlerinizi biliyoruz. Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak."