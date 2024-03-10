İstanbul'da 9 otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında yaşanan otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.D. (59) ve M.Z.Ö'yü (49) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.