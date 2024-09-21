İstanbul'da ahşap atölyesinde yangın: 17 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı ahşap atölyesinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride bulunanlar bir kişi haricinde kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. 17 yaşındaki çocuk işçi Muhammed C. ise alevlerin arasında mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan mahsur kalan Muhammed C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yanan atölyeye girdiklerinde Muhammed C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Suriyeli Muhammed C.'nin yanarak öldüğü tespit edilirken, ahşap atölyesinde iki aydır çalıştığı ve atölyede yaşadığı öğrenildi.