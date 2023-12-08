İstanbul'da AKP aday adaylarının tenezzül etmediği 2 ilçe

Yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının başlamasından bu yana İstanbul’da en çok başvuru Bayrampaşa için yapılırken; Beşiktaş ve Fatih ilçeleri için başvuran olmadı. AKP’den İBB adaylığı için başvuranların sayısıysa 3.

Türkiye'de yerel seçim sonucu en merak edilen şehir olan İstanbul'da aday adaylarının meraklı bekleyişi sürerken AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 3, 37 ilçe için 248 aday adayı başvuru yaptı.

Megakent İstanbul'da, 2024'te yapılacak yerel seçimlere aylar kala siyasi partilere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de ilçe belediyeleri için yüzlerce başvuru yapıldı.

Prosedürleri tamamlayarak başvurusu olumlu sonuçlanan aday adaylarının bekleyişi sürerken AKP adaylarının yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

AA’nın AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan aktardığına göre, İstanbul'da İBB için 3 aday adayı başvuru yaptı.

FATİH VE BEŞİKTAŞ’TA AKP ADAY ADAYI YOK

Kentin 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı, başkan adaylığı için AKP'ye başvurdu. Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde ise başvuru yapan aday adayı olmadı.

AKP’den en fazla başvuru yapılan ilçe 20 aday adayı ile Bayrampaşa oldu.

Bu ilçeyi sırasıyla Esenyurt 19, Sultanbeyli 18, Büyükçekmece 13, Ataşehir 12, Sancaktepe 11, Küçükçekmece 11, Gaziosmanpaşa 10, Arnavutköy 10, Kartal 10, Maltepe 9, Tuzla 8, Çekmeköy 7, Eyüpsultan 7, Pendik 7, Güngören 6, Bahçelievler 6, Başakşehir 6, Kadıköy 6, Sarıyer 5, Bakırköy 5, Avcılar 5, Çatalca 4, Beyoğlu 4, Beylikdüzü 4, Sultangazi 4, Üsküdar 3, Beykoz 3, Bağcılar 2, Esenler 2, Zeytinburnu 2, Silivri 2, Şişli 2, Şile 2, Ümraniye 1, Kağıthane 1 ve Adalar 1 başvuru ile takip etti.