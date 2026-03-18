İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi.

Mesai bitiminin ardından kentte, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü rampa çıkışında bir aracın arızalanması nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Bölgede yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu gözlemlendi.

ANADOLU YAKASI'NDA DURUM

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkisi Orhanlı yönünde de araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapanmasıyla yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Ümraniye mevkisi ile bağlantı yollarında araçlar yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunda Altunizade'den başlayan trafik, Boğaziçi Köprüsüne kadar uzanıyor.

Araç trafiği, Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar yoğun seyrederken, Şile Otobanı'nda ise Kısıklı mevkisinden başlayarak Ümraniye'ye kadar yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu, saat 17.06 itibarıyla yüzde 80'e kadar çıktı.