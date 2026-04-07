İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolunun Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü'nden Zeytinburnu'na kadar olan bölümde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü TÜYAP civarında Büyükçekmece istikametinde, Küçükçekmece mevkisinde ise Avcılar istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde trafik çift yönlü ağır ilerliyor. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Haramidere ve Bahçeşehir mevkisinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Ümraniye'den başlıyor. Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy ve Ümraniye arasında araçlar ağır ilerliyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda yüzde 83 ve kent genelinde yüzde 85 olarak ölçüldü.