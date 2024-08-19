İstanbul'da anaokulu ve bakıcı ücretlerine bir yılda yüzde 150 zam

Ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan halk, başta temel ihtiyaçlar olmak üzere çocuğunun anaokulu ve bakıcı ücretini dahi karşılayamaz hâle geldi.

Çalışan ebeveynlerin küçük çocuklarınının bakımı için anaokulu ya da bakıcı gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak iğneden ipliğe olduğu gibi bakıcı ve anaokulu ücretleri de sık sık zamlanıyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da yaklaşık yüzde 150 artan anaokulu ve bakıcı ücretleri, aileleri zora sokuyor. Bazı aileler fiyatların yüksek olması nedeniyle çocukların bakımı için anneanne ve babaanne gibi aile fertlerinde yardım alırken, bazı aileler ise fiyatlardaki artışa rağmen anaokulu ya da bakıcı tercih ediyor.

Son bir yılda yaşanan fiyat artışları ve ailelerin tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Biz geçen sene 7 bin ila 14 bin arasındaki rakamları söylemiştik. Bakıcı fiyatları ise 15 bin lira civarındaydı. Bu sene ise, anaokullarında 17 bin ila yaklaşık 32 bin, 35 bin bandı arasında bir rakam söz konusu. Burada okulun vermiş olduğu hizmetlere ve o bölgede bulunan mülkün kira giderleri ve diğer giderlerine göre orantılı olarak değişiyor. Kıyasladığımız bakıcı fiyatları da şu anda yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor" dedi.

"KOŞULLAR BELLİ"

Türkiye'deki ekonomik şartların elverişli olmadığını ifade eden Kuş, "Ülkemizin koşulları belli. Maalesef ki şu anda hem anne hem de babanın çalışması gerektiği bir durumun içerisindeyiz. Çocuklarını nereye bırakacaklarını bilmeyen bir veli kitlemiz var. Burada eğer imkan varsa veliler bir anaokuluna verebiliyor, imkanı yoksa da köyünden ya da şehrinden anneanne ya da babaanne gelip bu işler için yardımcı olabiliyor. Bu imkanı da sağlayamıyorlarsa ya da çocuğun çok fazla bakıma ihtiyacı varsa bakıcı devreye giriyor. Kimisi dil eğitimi için bakıcıları tercih ediyor" diye konuştu.