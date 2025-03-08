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İstanbul'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde otomobilini park eden Samet Aydın isimli kişi, arkadan gelen araçta bulunan 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybederken 1 şüpheli gözaltına alındı, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Güncel
  • 08.03.2025 11:12
  • Giriş: 08.03.2025 11:12
  • Güncelleme: 08.03.2025 11:19
Kaynak: AA
İstanbul'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İstanbul'da otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelilerden S.Y'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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