İstanbul da aralarında: Meteoroloji'den çok sayıda il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

  • 09.01.2026 15:20
  • Giriş: 09.01.2026 15:20
  • Güncelleme: 09.01.2026 15:24
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde yarın öğleden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğleden itibaren bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da güney ve batıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yurttaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AKOMdan bir açıklama daha: İstanbul için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı
