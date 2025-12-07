İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı ile Eyüpsultan'da yağış dolayısıyla su birikintisi oluşurken, sürücüler buralarda ilerlemekte zorluk çekti.

Kent genelinde, yoğun yağış ve yol kenarlarında biriken sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanağa yakalanan bazı yurttaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Anadolu Yakası'nda da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yağışın ardından oluşan pus nedeniyle kentteki görüş mesafesi yer yer azaldı.

Pus özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, Çamlıca Kulesi'nin tepesi görünmez hale geldi.