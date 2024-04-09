İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor

İstanbul'da, Ramazan Bayramı arifesinde trafikte sakin bir gün yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar yer yer yavaş ilerledi.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.