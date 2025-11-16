İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kireçburnu önlerinde pervane arızası yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Tarabya'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Yenikapı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin de KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.