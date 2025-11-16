Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 14:34
  • Giriş: 16.11.2025 14:34
  • Güncelleme: 16.11.2025 14:34
Kaynak: AA
İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kireçburnu önlerinde pervane arızası yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Tarabya'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Yenikapı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin de KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol