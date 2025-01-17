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İstanbul'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 18.30'da bir inşaatın içerisinde dolaşan 65 yaşındaki Ahmet Balcı isimli kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 17.01.2025 14:30
  • Giriş: 17.01.2025 14:30
  • Güncelleme: 17.01.2025 14:41
Kaynak: İHA
İstanbul'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir inşaatın içerisinde dolaşan 65 yaşındaki Ahmet Balcı asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, bir inşaatın içerisinde dolaşan Ahmet Balcı, asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartılan Ahmet Balcı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Balcı’nın cansız bedeni morga kaldırılırken polis ekipleri inşaat çevresinde inceleme yaptı.

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