İstanbul'da Aston Villa fırtınası!

İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg’u 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Beşiktaş Park’ta oynanan finalde İngiliz ekibi, etkili hücum performansıyla kupaya uzandı.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetirken, yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yaptı. VAR’da Jerome Brisard görev alırken, dördüncü hakem olarak Alejandro Hernandez sahadaydı.

VILLA BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Maça hızlı başlayan Aston Villa, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu.

3. dakikada Morgan Rogers’ın şutunda Freiburg kalecisi Atubolu gole izin vermedi. Alman temsilcisi ise 17. dakikada Höfler’in ceza sahası dışından çektiği sert şutla etkili olmaya çalıştı ancak top auta çıktı.

Freiburg, 34. dakikada Manzambi ile önemli bir fırsat yakalasa da Emiliano Martinez gole izin vermedi.

ÜST ÜSTE GOLLER

Aston Villa ise baskısının karşılığını 41. dakikada aldı. Sol kanattan kullanılan kısa köşe vuruşunda Rogers’ın çevirdiği topa Tielemans gelişine yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı ve İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında fark ikiye çıktı. McGinn’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Buendia, sol ayağıyla yaptığı klas vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Aston Villa soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan İngiliz temsilcisi, 58. dakikada bir gol daha buldu. Buendia’nın ceza sahasına çevirdiği topu Morgan Rogers tek dokunuşla tamamladı ve skor 3-0’a geldi.

EMERY'NIN KUPASI

Kalan dakikalarda Aston Villa skoru korudu ve Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. İngiliz ekibi böylece kulüp tarihindeki üçüncü Avrupa kupasını kazandı.

Villa'nın Teknik Direktörü Unai Emery ise kariyerinin 5'inci Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol antrenör bu kupayı en çok kazanan teknik adam konumunda.