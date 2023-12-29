İstanbul'da AVM'de bir yurttaş yaşamına son verdi: "Açım, çocuklarım aç"

İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de bir kişinin, 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu belirterek yaşamına son verdiği iddia edildi.

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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Piazza alışveriş merkezinde (AVM) bir kişi yaşamına son verdi. Yaşamına son veren yurttaşın 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu söyleyerek yaşamına son verdiği iddia edildi. Sosyal medyada "Maltepe Duysun" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda AVM'de korkuluklara çıkan bir erkeğin intihar girişiminde bulunduğu görüldü. Çevredekilerin ikna çalışmalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" dediği iddia edilen yurttaş, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü. Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti