İstanbul'da, ayakları yürüyen merdivene sıkışan kadının üç parmağı koptu

İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda, yürüyen merdivene ayakları sıkışan kadının 3 ayak parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi.

H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişi kapatılırken ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.