İstanbul'da babası tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

İstanbul'da babası tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki O.G., hayatını kaybetti. Zanlının bıçakla yaraladığı anne ve babasının tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Güncel 16.12.2023 15:37 Giriş: 16.12.2023 15:37

Güncelleme: 16.12.2023 15:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA

Avcılar'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaralayan, oğlunu da öldüren zanlı kaçtı. Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartışan 52 yaşındaki A.G., babası P.G'yi, oğlu 23 yaşındaki O.G'yi ve annesi G.G'yi bıçakla yaraladı. Zanlı kaçarken sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı. O.G. hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.