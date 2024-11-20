İstanbul'da balık tutmak isteyen genç, bataklığa saplandı

İstanbul Sancaktepe’de gölde balık tutmak isteyen Berat Can, bataklığa düştü. Bedeninin yarısı bataklığıa saplanan Can'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 13.00 sıralarında Aydos Millet Bahçesi içerisindeki gölette meydana geldi. Tek başına göle balık tutmaya gelen Berat Can, yürüyerek gölün karşına geçmek isterken bataklığa düştü. Battığı yerden çıkamayan Can, yürüyüş yapmaya gelenlerden yardım istedi.

Çevredekiler yardım edemeyince durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bataklığa batan Can'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler Berat Can’ı halat ve merdiven yardımıyla kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan Can, daha sonra arkadaşlarının olay yerine gelmesiyle bölgeden ayrıldı.

"BALIK TUTMAYA GELDİM, BALIK OLUP YAKALANDIK"

Berat Can, "Balık tutmaya geldim, balık olup yakalandık. Karşıya geçiyordum. 2-3 adım attım. Çıkamadım. Yarım saat bekledim. Önce sağ olsun ablalar yardım etti. Fazla bir bataklık yoktu. 2 adım attım battım. Durumum iyi. Bir şeyim yok" diye konuştu.

Olay anında çevrede bulunanlardan Selin Tan da "Arkadaşlarımla yürüyüş yapıyorduk. Yardım sesleri duyduk. Arkadaşı görünce de durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yarım saat gibi bir süre bataklıkta kaldı. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama ne yapacağımızı tam olarak bilemedik. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğumuz için ekipleri bekledik. Ekiplerde kısa sürede gelince olay çözüme kavuştu" ifadelerini kullandı.