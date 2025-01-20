İstanbul'da banka dolandırıcılığı operasyonu: 30 kişi tutuklandı

İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 36 kişiyi toplamda 5 milyon 121 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 30'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtarak, 36 kişiyi kredi imkanı sağlayacakları veya sigorta bedelini iade edecekleri vaadiyle toplam 5 milyon 121 bin lira dolandıran 42 kişiden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin 30'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.