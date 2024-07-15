İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 65'in altına geriledi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 65'in altına düştü. İSKİ'nin verilerine göre, 15 Temmuz'da baraj doluluk oranları yüzde 64.34 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların doluluk oranı yüzde 65'in altına düşerek 64.34 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76.42 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 34.02 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 34.02

• Büyükçekmece Barajı yüzde 60.79

• Darlık Barajı yüzde 65.06

• Istrancalar Barajı yüzde 36.65

• Kazandere Barajı yüzde 40.28

• Elmalı Barajı yüzde 65.92

• Ömerli Barajı yüzde 72.34

• Pabuçdere Barajı yüzde 47.78

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.54

• Terkos Barajı yüzde 76.42