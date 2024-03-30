İstanbul'da baraj doluluk oranlarında büyük artış

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 81'in üzerine çıktı. İSKİ'nin verilerine göre mega kentte barajların ortalama doluluk oranı 81.82 oldu.

Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son haftalardaki yağışlarla artışa geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Mart itibarıyla yüzde 81.82 olarka ölçüldü.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre, 30 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 70.03

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.97

• Darlık Barajı yüzde 88.74

• Istrancalar Barajı yüzde 54.47

• Kazandere Barajı yüzde 77.59

• Elmalı Barajı yüzde 91.62

• Ömerli Barajı yüzde 91.33

• Pabuçdere Barajı yüzde 79.96

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.46

• Terkos Barajı yüzde 84.69