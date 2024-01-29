İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 64,98 oldu.

Güncel 29.01.2024 10:27 Giriş: 29.01.2024 10:27

Güncelleme: 29.01.2024 10:32 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), 29 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Genel baraj doluluk oranı yüzde 64,98 seviyesine yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre 29 Ocak itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı 83,88 Darlık Barajı 82,15 Elmalı Barajı 88,62 Terkos Barajı 53,86 Alibey Barajı 70,87 Büyükçekmece Barajı 55,87 Sazlıdere Barajı 46,18 Istrancalar Barajı 61,87 Kazandere Barajı 59,56 Pabuçdere Barajı 34,49 İstanbul'da kar yağışı için yeni uyarı