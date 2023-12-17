İstanbul'da barajların doluluk oranında büyük artış: İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 6 artarak 47.45 seviyesine çıktı. Son 14 gündeki artış oranı ise yüzde 13 oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu kadar yoğun yağışa rağmen İstanbul’da su baskınları yaşanmadı" dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 47.45'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı.

Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 14 günde yüzde 13 artarak 47.45 seviyesine çıktı.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 839.07 kilogram oldu.

EKREM İMAMOĞLU: SU BASKINLARI YAŞANMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajların doluluk oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "İstanbul’a dün çok yoğun yağış düştü. Öyle ki, barajlarımızda bir günde 50 milyon metreküp su artışı oldu. Doluluk oranı %41’den % 47’ye yükseldi. Bu kadar yoğun yağışa rağmen İstanbul’da su baskınları yaşanmadı. Son 4 yılda yapılan milyarlarca liralık altyapı yatırımlarının olumlu sonuçlarını görmek mutluluk ve gurur veriyor" ifadelerini kullandı.