İstanbul'da barajların doluluk oranında düşüş sürüyor: "Son 10 yıldaki 4. en düşük değer"

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranına bakıldığı zaman son 10 yıldaki 4. en düşük değerin ölçüldüğünü kaydetti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına geriledi.

Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü.

Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, Büyükçekmece'de yüzde 56,23, Darlık'ta yüzde 61,38, Elmalı'da yüzde 64,17, Istrancalar'da yüzde 39,67, Kazandere'de yüzde 30,85, Pabuçdere'de yüzde 41,33, Sazlıdere'de yüzde 53,98, Terkos'ta yüzde 72,82 ve Ömerli'de 65,11 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,68 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 518,73 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da şehre verilen su miktarı dün itibarıyla 3 milyon 245 bin metreküp olurken bu suyun 1 milyon 188 bin metreküpü regülatörlerden, 2 milyon 57 bin metreküpü ise barajlardan alındı.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 28 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 19,34, 2015'te yüzde 79,06, 2016'da yüzde 63,08, 2017'de yüzde 71,88, 2018'de yüzde 73,38, 2019'da yüzde 69,36, 2020'de yüzde 58,13, 2021'de yüzde 68,02, 2022'de yüzde 67,47, 2023'te yüzde 38 iken bugünkü oran yüzde 59,49 olarak kayıtlara geçti.

"HER GÜN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki su değerlerine ve yağış miktarına bakıldığı zaman son 10 yıldaki en düşük değerin gerçekleştiğini, barajlardaki doluluk oranına bakıldığı zaman ise son 10 yıldaki 4. en düşük değerin ölçüldüğünü söyledi.

Toros, temmuz, ağustos ve eylül aylarının İstanbul'un en az yağış aldığı dönemler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Ekimde yağışlarımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Dolayısıyla önümüzde daha ağustos ve eylül ayları var. Burada da geçmiş verilere baktığımız zaman İstanbul barajlarına su getirecek yağışın geçmişte olmadığını görüyoruz. Bugünlerde zaman zaman ciddi sağanaklar alıyoruz ama barajlara bu su yansımıyor. Barajlardaki su seviyesi her gün düşmeye devam ediyor. Bu yaz yağmurları yerler sıcak olduğu için, toprak kuru olduğu için daha çok bulunduğu bölgede o bölgenin su ihtiyacını karşılıyor veya buharlaşıp yok olup gidiyor. Bizim kasım, aralık ayına kadar ciddi yağış alma ihtimalimiz biraz düşük gözüküyor geçmiş verilerden. Onun için elimizdeki suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz konusunda hep beraber çalışmalarımızı arttırabiliriz."