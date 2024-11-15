İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Kasım'da 31.48 iken bugünkü verilere göre yüzde 28.49 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.2 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 6.2

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.61

• Darlık Barajı yüzde 30.66

• Elmalı Barajı yüzde 50.68

• Istrancalar Barajı yüzde 37.35

• Kazandere Barajı yüzde 8.91

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.61

• Sazlıdere Barajı yüzde 39.71

• Terkos Barajı yüzde 37.27

• Ömerli Barajı yüzde 24.85