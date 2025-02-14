İstanbul'da Barış Boyun çetesine operasyon: 21 kişi gözaltında, 10 kişi aranıyor

İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İtalya'daki cezaevinde tutuklu bulunan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Boyun çetesine yönelik soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce, kent genelinde 6'sı iş yeri, 4'ü ev ile biri aracın kurşunlanması, biri yağma ve alıkoyma, 2'si tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 kişi ile sosyal medyada propaganda yapan 11 zanlı tespit edildi.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 2'sinin de cezaevinde olduğu belirlenen soruşturma kapsamında 31 kişiyi yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.