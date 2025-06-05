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İstanbul'da bayram arifesinde sabah yollar boş kaldı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 10:30
  • Giriş: 05.06.2025 10:30
  • Güncelleme: 05.06.2025 10:30
Kaynak: AA
İstanbul'da bayram arifesinde sabah yollar boş kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı.

Megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçülüyor.

Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor.

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