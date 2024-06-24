İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. Tatil süresince yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ise ulaşım normale döndü.

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA ULAŞIM NORMAL

Bayram tatilinin son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Otoyolun, Gerede, Köroğlu rampası, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor.