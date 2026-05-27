İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk en fazla yüzde 36 olarak ölçüldü

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kent genelinde trafik akıcı seyrederken, öğle saatlerinden itibaren bazı önemli noktalarda yoğunluk gözlendi.

Sabah saatlerinde oldukça sakin olan kent otoyolları, yurttaşların güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkmasıyla hareketlendi. Öğle saatlerinden itibaren artan araç sayısı, kronik yoğunluk noktalarında noktalarında trafiğin zaman zaman durma trafiğin yavaşlamasına yol açtı.

YOĞUNLUK YÜZDE 6'DAN 36'YA ÇIKTI

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre; sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerine doğru yüzde 36 seviyesine kadar tırmandı.

İKİ YAKADA DURUM

Günün ilerleyen saatlerinde her iki yakada da sürücüler düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde ve Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Edirne istikametinde de sürücüler düşük hızla seyretti. Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da zaman zaman tıkanmalar yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde lokal yoğunluklar gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında araç kuyrukları oluştu.

Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve ilçe merkezlerinde hareketliliği yaşanırken, kent genelindeki toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk oluştu.