İstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden oldu

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi, trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.

Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.

Avrupa Yakası'nda, güneşli havayı fırsat bilenlerin bir kısmı piknik yapmak için sahil kenarlarındaki yeşil alanlarda zaman geçirirken, bir bölümü de tarihi yarımadada alışveriş yapmayı tercih etti.

Sahillerde gezen vatandaşlar, Beşiktaş Meydanı'nda da sokak müzisyenlerinin çaldığı parçalar eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü'nde de yoğunluk oluştu.

Mısır Çarşısı'nda yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise meydan çevresinde ve deniz kenarında sıcak havanın tadını çıkardı.

Eminönü'nde boğaz turu yapmak isteyenler özel tur teknelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda ise etkili olan yağmur nedeniyle birçok kişi kapalı alanlarda oturmayı tercih etti.

Kentin belli noktalarındaki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde trafiğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında her iki yönde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Sultanbeyli ile Ataşehir arasında Ankara istikametinde ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar yavaş ilerledi.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 76'ya çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü.