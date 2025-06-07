İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı
İstanbul'da bayram tatilinin 2'nci günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına verilerine göre, yoğunluk yüzde 17 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahı yollar boş kaldı.
İBB’nin trafik haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Altunizade mevkii ve Avrupa Yakası'nda Yenibosna mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.
Trafik haritasına göre saat 10.15 itibariyle yoğunluğun yüzde 17'ye yükseldiği görüldü.