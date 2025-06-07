Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

İstanbul'da bayram tatilinin 2'nci günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına verilerine göre, yoğunluk yüzde 17 olarak ölçüldü.

Güncel
  • 07.06.2025 10:23
  • Giriş: 07.06.2025 10:23
  • Güncelleme: 07.06.2025 10:25
Kaynak: DHA
İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahı yollar boş kaldı.

İBB’nin trafik haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Altunizade mevkii ve Avrupa Yakası'nda Yenibosna mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.

Trafik haritasına göre saat 10.15 itibariyle yoğunluğun yüzde 17'ye yükseldiği görüldü.

BirGün'e Abone Ol