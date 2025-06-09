İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik kazaları nedeniyle 32, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu 47 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da 32 vatandaşımız trafik kazasında, 47 vatandaşımız ise kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle hastanelerimize başvurmuştur. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.