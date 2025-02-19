İstanbul'da bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

Yurt 19.02.2025 19:54 Giriş: 19.02.2025 19:54

Güncelleme: 19.02.2025 19:55 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos