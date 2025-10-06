Giriş / Abone Ol
İstanbul'da bazı toplu taşıma hatları bugün ücretsiz

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle bugün bazı toplu taşımaların ücretsiz olacak.

Güncel
  • 06.10.2025 10:15
  • Giriş: 06.10.2025 10:15
  • Güncelleme: 06.10.2025 10:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da bugün bazı toplu taşıma hatlarında ücret alınmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’la 6 Ekim 2025 Pazartesi ücretsiz seyahat edilebilir. Uygulamanın geçerli olmadığı hatlarsa şunlar:

  • Adalar
  • Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
  • Karaköy-Beyoğlu Tünel
  • SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy
  • SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim
  • 139 Üsküdar-Şile
  • 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP
