İstanbul'da bazı toplu taşıma hatları bugün ücretsiz
İBB'nin yaptığı açıklamaya göre İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle bugün bazı toplu taşımaların ücretsiz olacak.
Kaynak: AA
İstanbul'da bugün bazı toplu taşıma hatlarında ücret alınmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olduğunu duyurdu.
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’la 6 Ekim 2025 Pazartesi ücretsiz seyahat edilebilir. Uygulamanın geçerli olmadığı hatlarsa şunlar:
- Adalar
- Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
- Karaköy-Beyoğlu Tünel
- SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy
- SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim
- 139 Üsküdar-Şile
- 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP