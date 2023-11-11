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İstanbul'da bazı tramvay duraklarında seferler yapılamıyor

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadığını duyurdu.

Güncel
  • 11.11.2023 22:06
  • Giriş: 11.11.2023 22:06
  • Güncelleme: 11.11.2023 22:18
Kaynak: AA
İstanbul'da bazı tramvay duraklarında seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından tramvay seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

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