İstanbul'da bazı tramvay duraklarında seferler yapılamıyor
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadığını duyurdu.
Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından tramvay seferlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 11, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.
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