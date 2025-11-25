İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle sabah saatlerindeki bazı vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Kaynak: DHA
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Şehir Hatları
06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri
07.00 Beykoz-Eminönü Seferi
07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi
07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi
İDO:
08.00 Yalova-Pendik ve 09.00 Pendik-Yalova
10.00'dan 20.00'a kadar olan bütün Yalova-Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.