İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, İstanbul'da "Preveze Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen kortej geçişi sebebiyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.