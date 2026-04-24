İstanbul'da bazı yollar 2 günlüğüne trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle bugün Beşiktaş ve Beyoğlu, yarın ise Üsküdar'da trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 3 ilçede bugün ve yarın gerçekleştirilecek bazı programlar kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bugün 14.30 ile 16.30'da Beşiktaş ve Beyoğlu'nda düzenlenecek etkinlik dolayısıyla stat arkasındaki Gazhane Caddesi Süzer Plaza'nın gerisinden Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek. Trafik akışı, Asker Ocağı Caddesi'nden Mete Kavşağı'na yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak geriye döndürülüp, Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek.

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi trafiğe kapatılacak, Mete Caddesi Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek. Araçlar Şişli istikametine yönlendirilirken kapama, Dolmabahçe Tünel İstaç Kadırgalar Caddesi ayrımından yapılarak, akış Maçka istikametinden sağlanacak.

Meclisi Mebusan, Kemeraltı caddeleri, Karaköy Meydan ile Tophane arasında Beşiktaş istikameti de trafiğe kapalı olacak. Dolmabahçe Caddesi ile buna çıkan tüm yollar, Beşiktaş Meydan ile Dolmabahçe Meydan arası her iki yönlü, Vişneli Tekke Sokak, Baba Efendi Sokak kesişiminden Dolmabahçe Caddesi inişleri, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş'taki tramvay durakları yolcu alımına kapalı tutulacak.

Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım, Süleyman Seba caddeleri, Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri Karaköy istikameti, Baba Efendi Sokak, Barbaros Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

ÜSKÜDAR'DA YARIN KAPATILACAK YOLLAR

Üsküdar'da yarın saat 05.00 ile 09.00'da Harem Sahil Yolu Selimiye Caddesi kesişimi ile Harem Sahil Yolu Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan Harem Sahil Yolu ve bu güzergaha çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolu Tıbbiye Caddesi ayrımları ile Harem Sahil Yolu-Selimiye Caddesi D-100 kara yolu ve bu güzergaha çıkan tüm yollar da trafiğe kapatılıp, D-100 kara yolu kuzeyden gelen akım Tıbbiye Caddesi'ne yönlendirilecek.

Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskele girişleri de kapalı olacak.

Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye, Dr. Eyüp Aksoy, Dr. Fahri Atabey, Selmani Pak, Doğancılar, Tunus Bağ, Halk ve Paşa Limanı caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.